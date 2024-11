Dupla inusitada: Santoro e Adnet vivem ratos inspirados em Vinicius e Tom

Quem ficou de fora pode respirar aliviado: o filme já tem sequência garantida. Na entrevista, o diretor revelou para Splash que a segunda parte começa com o casamento dos personagens de Débora Nascimento e Bruno Gagliasso —respectivamente, uma baleia gigantesca e uma andorinha obstinada.

Assim como Rodrigo Santoro, Débora Nascimento se emocionou pensando na filha durante o projeto. "Fiquei muito mexida com o convite. O livrinho 'Arca de Noé' me acompanhou no meu processo de aprender a ler, aprender a escrever, e acompanha o processo da minha filha. É um lugar muito lindo".

A animação é uma aposta para representar o Brasil no mercado internacional. A obra, feita em parceria com um estúdio de animação indiano, já foi vendida para mais de 70 países. Em alguns deles, estreou com triunfo.