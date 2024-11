Saída de Zé Love de 'A Fazenda' seria o melhor cenário e causaria caos

Zé Love está na sétima roça de A Fazenda 16 (Record) contra Flora Fernandez e Gui Vieira. No Central Splash desta quinta-feira (7), o apresentador Dieguinho revelou que torce para que ele seja eliminado do reality show da Record, transformando em um cenário mais interessante para a continuação do jogo.

Com a saída do Zé Love, o jogo teria uma verdadeira reviravolta. A gente teria tudo redesenhado. O grupão não ia entender nada, porque eles têm a leitura de que o Zé Love é o adversário direto de Sacha e os dois têm enredo e protagonismo.

Dieguinho

Dieguinho ainda ressaltou que os resultados da Enquete UOL estão deixando um cenário incerto sobre o resultado. "Isso indica que tudo pode acontecer", disse. Para ele, a eliminação de Zé Love, considerado um dos favoritos ao prêmio, é possível. "A gente ia ter um pouco mais de emoção na reta final".