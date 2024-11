Flor detona Anitta em A Fazenda 16: 'Seja você promíscua, eu não'

Flor Fernandez opinou sobre a cantora Anitta durante conversa com Albert na tarde desta quinta-feira (7) na A Fazenda 16.

O que aconteceu

Flor estava conversando com Albert quando citou o nome da cantora brasileira.

Porém, as imagens do PlayPlus foram cortadas no meio da conversa, impedindo os assinantes continuassem ouvindo o bate-papo.