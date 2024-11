'Foi pesado para mim': Luva de Pedreiro lembra trajetória e crises em série

Luva de Pedreiro afirma que crise com ex-empresário resultou em uma das fases mais difíceis da vida. "Deus e meus amigos me ajudaram muito. Voltei para a Bahia, fiquei próximo dos meus amigos de infância. Precisei viver a minha vida em paz por um tempo."

A briga entre influenciador e empresário ainda é analisada pela Justiça. "Que Deus abençoe a vida dele, e seja feliz com a família dele. Eu não guardo mágoa de ninguém. Entrego tudo nas mãos de Deus", completou o influenciador.

Sucesso meteórico

Luva de Pedreiro ultrapassou a marca de 40 milhões de seguidores após viralizar no início de 2022. Jovem atraiu a atenção de importantes empresas do mercado esportivo, consolidando potencial no mundo do marketing digital.

Sucesso fez influenciador se aproximar dos principais jogadores de futebol do mundo. "Todos os jogadores de futebol me trataram muito bem. Eles sabem que nós somos do mesmo jeito, temos a mesma resenha. Sabem que somos extremamente humildes, temos o pé no chão."

Luva de Pedreiro admitiu nervosismo ao conhecer Cristiano Ronaldo. "Nem olhei direito para ele, fiquei desconfiado. Ele já meteu um 'receba', mas eu não estava gravando. Ele já me conhecia, o filho dele falava sobre mim. Disse: 'Deus abençoe', e perguntou pela minha família."