Matt LeBlanc vira garoto-propaganda da Nubank no Brasil; veja vídeo

A Nubank Brasil surpreendeu os fãs de "Friends" ao transformar o ator Matt LeBlanc, eternizado como Joey na série, em novo garoto-propaganda da empresa.

O que aconteceu

Em comercial veiculado no intervalo do Fantástico (Globo), na noite deste domingo (3), a companhia de serviços financeiros apresentou o artista como seu "novo amigo". "How you doing, Brasil?", pergunta o ator na peça publicitária. O anúncio também foi compartilhado pelo Nubank em suas redes sociais.

A ação marca a forte conexão da Nubank com "Friends". Além da peça publicitária, a companhia espalhou, recentemente, quatro réplicas das portas roxas da série por São Paulo e é patrocinadora oficial da "The Friends Experience: The One in São Paulo", exposição itinerante do seriado que chega à capital paulista no dia 28.