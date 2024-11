A Fazenda: Menos uma? Parcial indica eliminação por torcidas de favoritos

Na 7ª roça de A Fazenda 16 (Record), Flor, Gui e Zé Love se enfrentam. Saiba quem pode ser eliminado do jogo na noite desta quinta-feira (7), de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 10h15, Gui Vieira era o favorito para permanecer no jogo. Com 41,94% dos votos, o peão pode estar recebendo apoio da torcida de seu aliado, Sacha Bali, que tem se mostrado um dos favoritos do público para vencer o reality.

Logo atrás estava Zé Love, que também protagonizou alguns momentos da edição até então. O jogador somava 31,38% dos votos.