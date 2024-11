A Fazenda: Zé Love e Luana trocam provocações: 'Tu aí, feio'

Depois de uma conturbada delegação de tarefas do fazendeiro Sacha em A Fazenda (Record), Luana e Zé Love voltaram para a sede e protagonizaram uma série de alfinetadas.

O que aconteceu

Love e Luana saíram da delegação trocando farpas. "Pode me xingar de tudo, menos que não sou maravilhosa e feia", diz a peoa. "Infelizmente vai ter que conviver com minha beleza. Tenho corpo lindo, sou inteligente, sei falar, não humilho as pessoas, não preciso humilhar ninguém."

"Acha que é", dispara o ex-jogador. "Inteligente aonde você é? Ainda bem que você falou que é linda, porque inteligente."