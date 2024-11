Delegação de tarefas de Sacha tem alfinetadas com Gizelly: 'Põe a mãe'

Sacha, que venceu a 8ª prova do Fazendeiro, precisou separar os tratos dos animais para os peões nesta quinta-feira (7). O ator, que tem muitas desavenças com os peões da casa, teve um delegação marcada por indiretas.

O que aconteceu

Sacha começou a separação das tarefas dando alfinetas nos argumentos de Gizelly. A peoa o acusou de falar que não tem dinheiro mas usar roupas de grife que tem valores altos. "Hoje, como é meu primeiro dia de fazendeiro, fiz questão de vir bem vestido com meu casaco de, segundo a Gizelly, custou R$ 20.000 reais", soltou o peão.

Ele explica que as peças de valor alto são emprestadas do seu amigo, Renato Góes. "Depois posta um storyzinho só pra desmascarar as pessoas mentirosas! Não sabe nada da minha vida e quer aparecer."