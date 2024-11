Yuri aposta em saída de Zé Love na 7ª roça: 'Tá com o c* na mão'

Yuri continuou. "Ele tá com o c* na mão! Ele fez muita burrada e pensou que a gente não ia colocar ele. Ou pensaram que o poder do lampião ia tá bom."

Luana discordou e disse acreditar que Zé Love segue "se achando".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça? Flor Antonio Chahestian/Record Gui Antonio Chahestian/Record Zé Love Antonio Chahestian/Record

0:00 / 0:00

LIVES