Sobrinho de rapper do Facção Central é morto por PM em OXXO

Gabriel Renan da Silva Soares, sobrinho do rapper Eduardo Taddeo, do grupo Facção Central, foi morto por um policial militar de folga no domingo (3).

O que aconteceu

Crime aconteceu em frente ao mercado OXXO localizado na Avenida Cupecê, no Jardim Prudência, zona sul de São Paulo. Ele tinha 26 anos.

Taddeo, por meio de um vídeo publicado no Instagram, denunciou a morte do sobrinho e a ação do policial. "Mataram meu sobrinho com oito tiros, porque acusaram ele de vir furtar aqui. E nessa deram oito tiros, e os oito tiros ficarão como legítima defesa."