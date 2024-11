Quais comidas a família real não pode comer e são proibidas em público?

Em um uma entrevista de 2015 ao The Telegraph, o ex-chef do Palácio de Buckingham, Darren McGrady, revelou as estritas regras alimentares da família real britânica.

Ele alertou que, para quem sonha em se tornar parte da realeza, isso pode significar abrir mão de alimentos comuns, especialmente carboidratos - como pão, macarrão, purê. Segundo McGrady, essas diretrizes vão além da etiqueta, refletindo as preferências do monarca e preocupações com saúde e segurança alimentar.

Sem fritas, temaki ou pizza no jantar