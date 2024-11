Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton após câncer

Príncipe William, 42, atualizou o estado de saúde de Kate Middleton, 42, nesta quarta-feira (06).

O que aconteceu

O herdeiro do rei Charles 3º foi questionado sobre a esposa horas antes de conduzir uma premiação na África do Sul. "Ela está muito bem, obrigado. Com sorte, ela estará assistindo hoje à noite. Torcendo para mim", disse ele.

William também celebrou a recuperação de Kate após o tratamento contra o câncer. "Ela tem sido incrível durante todo esse ano. Eu sei que ela estará bastante ansiosa para ver essa noite ser um sucesso", declarou ele à imprensa.