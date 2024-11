Das brigas explosivas à reconciliação: como Oasis vai voltar aos palcos

O Oasis anunciou nesta terça-feira (5) que sua aguardada turnê de reunião passará pelo Brasil em 2025. Os fãs precisaram esperar 15 anos, repletos de conflitos, até que os irmãos decidissem "abaixar as armas" e voltar aos palcos.

Das tretas à trégua

A banda experimentou um sucesso imenso logo no lançamento do primeiro álbum, em 1994. Com os primeiros singles estourados nas rádios, "Definitely Maybe" se tornou o álbum de estreia mais vendido na história da música britânica. "(What's The Story?) Morning Glory" veio em seguida, cimentando a banda na história com hits como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger". Em 1996, eles se apresentaram para um público de 125 mil pessoas em Knebworth, na Inglaterra.

As brigas e desentendimentos, porém, são parte da história do Oasis desde o início. Uma das primeiras grandes brigas públicas aconteceu em 1994, em uma passagem da banda pelos EUA, quando Liam xingou e atirou um pandeiro no irmão no palco. Noel quase deixou a banda naquela ocasião. Na época, o baterista Tony McCarroll foi expulso da banda, o que também fez o Oasis virar um dos assuntos preferidos dos tabloides britânicos.