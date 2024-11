Polícia prende suspeito de roubar obras de Andy Warhol na Holanda

A polícia holandesa prendeu um suspeito de roubas as obras do artista americano e mestre da pop art Andy Warhol em uma galeria de arte no sul do país.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (5), cinco dias após o roubo, as autoridades conseguiram prender um suspeito de 23 anos. O homem está em confinamento solitário e só pode se comunicar com seu advogado.

A polícia se recusou a dizer se a obra de arte roubada foi encontrada junto com o rapaz. O roubo ocorreu na noite de quinta-feira (31).