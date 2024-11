Em meio a tratamento, Preta Gil relata incerteza sobre Carnaval: 'É cedo'

Recentemente, a artista mostrou os medicamentos do tratamento contra o câncer e disse "ser grata" a cada pílula. "Eu sempre tive essa questão da gratidão em mim, mas obviamente quando você está passando por um tratamento oncológico, onde você está lidando com a sua vida, você fica muito mais grata a tudo", disse.

Todos os segundos do dia, tudo o que acontece no dia eu agradeço. Consegui levantar da cama, consegui tomar banho, tem dias que eu não consigo, a fadiga é muito grande, as dores, então eu consegui viver na situação que eu estou, é muito gratificante.

Preta Gil, cantora

Preta diz que não quer deixar de viver por estar tratando um câncer. "Eu quero viver tratando um câncer. É é o que eu estou fazendo".