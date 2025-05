Ana Paula usa vestido de estilista de Beyoncé para renovar votos com Justus

Ana Paula Siebert e Roberto Justus reuniram amigos e familiares em uma festa luxuosa hoje para celebrar a renovação de seus votos de casamento.

O evento aconteceu em um casarão no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Teve clima de casamento de conto de fadas — com direito a decoração milionária, show ao vivo, e claro, looks glamourosos.

Para a ocasião especial, Ana Paula apostou em um vestido branco deslumbrante, com aplicações brilhantes, decote profundo e cauda. A peça foi assinada pelo estilista libanês Nicolas Jebran, famoso por vestir estrelas internacionais como Beyoncé e Taylor Swift. A influenciadora compartilhou os bastidores da preparação e os detalhes da produção nas redes sociais.