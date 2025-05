Galisteu e Tici, ex de Justus, vão à renovação de votos dele com Ana Paula

Adriane Galisteu, 52, e Ticiane Pinheiro, 48, ex-esposas de Roberto Justus marcaram presença na renovação de votos do apresentador com a atual esposa, Ana Paula Siebert.

O que aconteceu

Galisteu foi acompanhada pelo marido, Alexandre Iodice. Os dois foram casados por oito meses, entre 1998 e 1999, e não tiveram filhos. Eles, no entanto, mantiveram a amizade.

Já Ticiane contou com a companhia do jornalista César Tralli, seu atual marido. Com um vestido longo preto sem alças, ela posou na entrada para os fotógrafos — sua filha com o empresário, Rafaella Justus, 15, chegou antes.