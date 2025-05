Janja e Lula posam ao lado do autor de Ainda Estou Aqui: Honra de recebê-lo

Luiz Inácio Lula da Silva, 79, e Janja Lula da Silva, 58, receberam hoje Marcelo Rubens Paiva, 66, no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

O presidente e a primeira-dama posaram para fotos ao lado do escritor e de seu último livro, "O Novo Agora". Os registros do encontro foram compartilhados pelo perfil oficial do líder petista no Instagram.

Lula comemorou o encontro com o autor de "Ainda Estou Aqui", que inspirou o aclamado filme homônimo. "No dia da exibição do filme 'Ainda Estou Aqui', no Palácio do Alvorada, o Marcelo Rubens Paiva não pôde estar presente, mas hoje tivemos a honra de recebê-lo. Marcelo é o autor da obra que inspirou o filme vencedor do primeiro Oscar brasileiro, enalteceu o presidente, na legenda da publicação.