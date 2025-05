Biancardi se pronuncia sobre viagem em meio a boatos de crise com Neymar

Comentário de Bruna Biancardi em postagem de Leo Dias Imagem: Reprodução/Instagram

Ainda segundo Leo Dias, nova crise de Neymar e Bruna teria começado com lesão do jogador. Neymar teria se irritado com a decisão de Bruna de manter as comemorações de Páscoa após ele se machucar. O jogador teria ficado isolado em outro cômodo durante o almoço.

O pai de Neymar teria intervindo. Segundo Leo Dias, ele levou um pastor à celebração, o que garantiu que o jogador saísse do quarto na hora da bênção. Em seguida, no entanto, o craque voltou a ficar recluso. Até o momento, Neymar não se pronunciou sobre o tema.