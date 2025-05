Ex de Mariah Carey faz seguro de R$ 57 milhões para os próprios testículos

O cantor e produtor Nick Cannon, 44, contratou um seguro de US$ 10 milhões — cerca de R$ 57 milhões — para os próprios testículos.

O que aconteceu

Ele diz que os testículos são seu bem mais precioso. "Começou como uma piada, mas no fim acabei fazendo mesmo", explicou em entrevista à revista People.

Cannon é pai de 12 filhos com seis mulheres diferentes. Os mais velhos são os gêmeos Monroe e Moroccan, 14, frutos do casamento com Mariah Carey entre 2008 e 2016. A mais nova é Halo Marie, filha de Cannon com a modelo Alyssa Scott nascida em dezembro de 2022.