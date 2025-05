De Férias com o Ex expulsa participante por homofobia e ameaça de morte

Fontes ouvidas por Splash relataram que o comportamento de Aryan foi inadequado e incômodo em diferentes momentos da nova temporada, gravada em Cartagena de las Indias, na Colômbia. Da metade para o fim, a situação piorou e ele infringiu cláusulas contratuais ao entrar em confronto com outros participantes.

Um de seus atritos na casa aconteceu com Matheus Freire, influenciador digital conhecido por namorar Rico Melquiades (revelado no mesmo reality e que posteriormente se consagrou campeão de A Fazenda 13, na Record). Em um bate-boca muito acima do tom, Aryan se mostrou agressivo e insultou o rival com palavreados chulos, chamando-o de "viadinho de merda". Outros xingamentos foram feitos, mas nossas fontes frisaram apenas esta frase.

Não bastasse o discurso homofóbico, ele também se indispôs com Manoel Rafaski, influenciador revelado no BBB 17, da Globo. O clima azedou tanto entre os rapazes a ponto de Aryan dizer que acertaria as contas com o inimigo após o fim das gravações do programa.

O problema é que no meio de sua ira, Aryan teria afirmado, com todas as letras, que mataria Manoel quando o encontrasse na rua. E isso ultrapassou os limites da tolerância do canal, que optou por retirá-lo do elenco imediatamente.

Embora os barracos façam parte da natureza deste reality show, os diretores se desapontaram com Aryan. Quando ele entrou no radar dos produtores de elenco, foi levada em consideração sua participação nos realities promovidos por Carlinhos Maia nas redes sociais, como o Rancho do Maia. A imagem que ele imprimia nestes programas era a de um rapaz interessado em pegação, respeitoso com a diversidade e com um temperamento positivo. Mas diante das câmeras ele decepcionou.