Ana Hickmann revela ter TDAH: 'Diagnosticado há muitos anos'

Ana Hickmann, 44, rebateu a crítica de um seguidor e revelou ser diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade).

O que aconteceu

A apresentadora respondia perguntas no Instagram quando recebeu uma mensagem de alguém sugerindo que ela buscasse um fonoaudiólogo. "Você se enrola muito para falar", escreveu a pessoa.

Ana Hickmann deu uma bronca, revelou ter TDAH e disse que já faz tratamento com fono. "Juro que não sei se essa pergunta foi por uma crítica construtiva, se a pessoa estava de mau-humor ou estava querendo me alfinetar com alguma coisa. Se enrolo para falar? Eu não enrolo para falar, colega. O que tenho é TDAH, diagnosticada há muitos anos. Trato e faço fono desde o dia que comecei aqui na Record".