No Rancho Fundo hoje (30): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Xaviera (Giovana Cordeiro) dará um golpe de mestre para desmascarar Sabá Bodó (Welder Rodrigues). Veja a seguir o resumo do capítulo No Rancho Fundo desta quarta-feira (30):

O que vai acontecer

Elias revela a Artur que é filho de Ariosto. Esperança confessa a Fé que a morte de Primo Cícero é sua culpa, mas Blandina interrompe a conversa das irmãs. Quintilha arma uma confusão no velório, e todos acabam descobrindo que o caixão de Primo Cícero está vazio. Padre Zezo exige uma explicação dos Leonel sobre a morte de Primo Cícero.