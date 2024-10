Dieguinho detona Playplus após falha: 'É chamar público de palhaço'

Durante a briga que culminou na saída de Zaac e Fernanda de A Fazenda 16 (Record), as câmeras do Playplus, plataforma de streaming da emissora, ficaram fora do ar por mais de uma hora. O problema começou logo depois de uma discussão entre Sacha e Zé Love. Ao invés de mostrar a casa, a transmissão exibiu apenas os animais. Durante o Central Splash desta terça-feira (29), o apresentador Dieguinho detonou as falhas.

Todo fim de noite a Galisteu fala para as pessoas assistirem esse negócio. Ai você liga no 24 e você vê um 'aguarde, em instantes' e uma imagem aleatório que não vai acrescentar em nada na edição. [Isso] É chamar o público de palhaço, chamar quem assiste o serviço de idiota. E aí vão achar ruim, Record, produção, que uma ex-participante vai questionar a credibilidade do programa Dieguinho, no Central Splash

Dieguinho também demonstrou sua insatisfação com o elenco do reality. Ele criticou a postura passiva que os participantes tomaram diante do jogo, e como acabaram se apoiando em Sacha e Zé Love, considerados os protagonistas. Para ele, essa edição é "recorde de hipocrisia".