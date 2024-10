A Fazenda: Câmeras ficam mais de 1 hora fora do ar após treta entre peões

As câmeras deixaram de mostrar a sede por volta de 14h15. Às 15h15, Adriane Galisteu apareceu para anunciar o poder da Chama Laranja escolhido para esta semana. A apresentadora disse que o sorteio da Prova do Lampião aconteceria logo em seguida, mas as imagens voltaram para a área dos animais, onde não há participantes.

Às 15h40, as câmeras finalmente voltaram a mostrar a sede. Os participantes apareceram enquanto comiam na cozinha.

Splash entrou em contato com a Record em busca de posicionamento, mas, até a publicação dessa matéria, não obteve resposta.

Sede foi tomada por brigas desde a noite anterior

Desde a noite do último sábado (25), a sede está envolvida em uma briga generalizada. O centro da treta está em Zé Love e Sacha, com diversos participantes de ambos os grupos entrando no meio.

Mais cedo no domingo, Zé Love e Sacha começaram a brigar, com o ex-atleta ameaçando o ator. Segundo Zé, Sacha estava falando de seu filho, e por isso ameaçou "arrebentar a cara" dele.