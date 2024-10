Gizelly causa 'vergonha alheia' por cantada a peão: 'Direto para o gol'

O peão respondeu que está "se amando e cuidando de si" no momento.

Foi então que Gizelly "deu uma cantada" em Sidney, perguntando se ele "não queria ajuda": "Cê não quer ajuda não?"

Os demais peões caíram no riso, e Babi chegou a se esconder atrás de uma almofada, com vergonha. "Vou ali e já volto", disse. "Não, não sou eu não, do Brasil, entendeu", retrucou Gizelly.

Sidney entrou na brincadeira, mas Gizelly insistiu que não estava falando de si mesma. "Essa foi muito rápida", disse Zé Love. "Essa é centro-avante mesmo, manda direto pra cara do gol."

Gizelly disse que estava falando para as mulheres brasileiras. "Eu tô falando pro Brasil, tipo alguma mulher do Brasil querer ajudar a cuidar, passar um talquinho, dar um banho…", disse. "Ajudas sempre são bem-vindas, bem intencionadas", respondeu Sidney.