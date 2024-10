Peoas duvidam após Galisteu negar agressão e atacam Sacha: 'Bate em mulher'

Babi se aproximou de Sacha e o provocou. Vai que me bate mesmo, né!"

Sacha rebateu. "Sua mentira não deu certo, né?"

Babi continuou. "Você sabe o que você fez! Você pegou suas mãozinhas assim, ó."

Fernanda também brigou com o peão. "Ele aproveitou que tinha muita gente ali no bololô. É porque você bate em mulher lá fora. Espero que todas as suas ex-namoradas apareçam aí, as novinhas."

Sacha retrucou. "Se tivesse empurrado, eu teria sido expulso!"

Babi seguiu atacando o peão. "Você é machista! É por isso que você fica com menina de 20 anos. Coitada das meninas de caírem na sua lábia. Você faz o quê lá fora? Você bate nelas? Empurra? Joga no chão? O que você faz lá fora? Você não disse que tem uma carreira?"