Três bombas que vão revirar a última semana de 'No Rancho Fundo'

A última semana de 'No Rancho Fundo' (Globo) promete muitas emoções. A novela das seis termina definitivamente nesta sexta-feira (1), com reapresentação de seu último capítulo no sábado (2).

Fique por dentro de três sequências que vão tirar o seu fôlego nestes capítulos finais.

Três surpresas da última semana

O tiro supostamente fatal em Primo Cícero (Haroldo Guimarães) vai repercutir muito ainda na novela das seis. Jordão Nicácio (Alejandro Claveaux) vai assumir que atirou em Primo Cícero (Haroldo Guimarães) em uma confissão a Padre Zezo (Nanego Lira). Ele dirá que fez isso a mando de Deodora (Debora Bloch) e sofrerá ao afirmar que matou o pai da mulher que ama, Esperança (Andrea Bak).