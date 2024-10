Ashton Kutcher estaria 'aterrorizado' com ideia de ser relacionado a Diddy

Kutcher estaria, inclusive, avaliando a possibilidade de deixar Hollywood e se mudar para a Europa com a esposa e os filhos, Isabelle, 9, e Dimitri, 7. "Ashton está tão exaltado que mais uma vez está sendo arrastado pela lama por causa de suas associações passadas. Primeiro foi Danny Masterson [ator condenado por estupro], e agora é Diddy... Isso o convenceu de que há lugares muito melhores para se viver do que Hollywood. Na visão dele, a cidade é apenas uma fossa neste momento", afirmou outra fonte à revista In Touch.