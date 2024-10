Cid Moreira: equipe compartilha o último vídeo do jornalista em vida

A equipe do jornalista Cid Moreira publicou nas redes sociais do comunicador o último vídeo dele em vida, neste domingo (20). Moreira morreu no início deste mês por falência múltipla dos órgãos, algo com qual ele batalhava desde 2022.

"Estou emocionado com tudo isso, com os presentes que o Jeferson trouxe, e foi um prazer recebê-los aqui, você e a namorada, Paula", afirma Cid no vídeo, onde dá para ver também o poeta Douglas Jefferson e sua namorada.

O que aconteceu?

"O querido poeta Jeferson". Em seu último vídeo em vida, o jornalista Cid Moreira falava com o poeta Douglas Jefferson, artista de Taubaté que teve um de seus poemas gravados pelo ícone da comunicação brasileira.