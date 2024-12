Após sequência de mocinhas, Débora Ozório se diz pronta para viver vilã

Outros ares

Cria do teatro, a artista fez sua estreia na TV em 2016 e não parou mais. Com trabalhos tão intensos em novelas nos últimos anos, Débora Ozório afirma que tem sentido falta dos palcos.

Sinto muita falta do teatro e logo mais resolveremos isso, organizando direitinho dá para planejar para o momento certo (risos). Claro, contando com todas as incertezas da profissão. Me sinto feliz com o que estou construindo e tenho planos para fazer no momento certo mais cinema e, com certeza, voltar para o teatro. Débora Ozório

Sobre trabalhos futuros nas telinhas, Débora Ozório afirma estar disponível para mudar. Fazer uma vilã, por exemplo, está em seus desejos, após uma sequência de mocinhas —as mais recentes são Olívia, em "Além da Ilusão" (2022); Petra, em "Terra e Paixão" (2023); além de Celeste. "Com certeza! Desejo fazer tudo!", conclui a artista.