Lembra dela? Veja a atriz que será Lucimar no remake de 'Vale Tudo'

Ingrid Gaigher, 33, foi a escolhida para reviver o papel de Maria Gladys no remake de 'Vale Tudo'. As informações são do jornal Extra.

O que aconteceu

A carioca Ingrid Gaigher interpretará a faxineira Lucimar na segunda versão da novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A personagem é uma das mais populares da trama e foi vivida pela veterana Maria Gladys em 1989.

Lucimar ganhará mais destaque no remake, sendo mãe de um filho do porteiro Vasco, papel de Thiago Martins. Com veia cômica, a figura permeia entre vários núcleos do folhetim.