Briga por ovos? Peões disputam alimento na reta final: 'Comem tudo'

Mais tarde, Flor revelou para Sidney que ouviu Yuri reclamar por Gilson e ele terem consumido 10 ovos em três dias.

Sidney rebateu. "Pode ser que eu tenha comido, eu como mesmo! O Yuri comia 20 ovos por dia e não tava nem aí", disse. "Essa galera aí, eles comem tudo, pegam tudo. Não pensa em ninguém não (?) Sempre comeu de tudo que eles quiseram, nunca falei nada. Agora que vou comer mesmo, tô nem aí mesmo não. É pra todo mundo, quem quiser que chega lá e coma. Ou separa tudo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 12ª roça? Flor Antonio Chahestian/Record Gui Antonio Chahestian/Record Luana Antonio Chahestian/Record Sacha Antonio Chahestian/Record

