A Fazenda: Sacha diz estar disposto a perdoar rivais: 'Até o Zé'

Após a prova do Fazendeiro na quarta-feira (11), Sacha conversou com Luana sobre aceitar se resolver com seus rivais do jogo. A dupla está na 12ª roça do programa.

O que aconteceu

Na casinha da árvore, Sacha falou que se conseguir chegar à festa da final, que acontece no penúltimo dia de confinamento, pode perdoar o que aconteceu durante o confinamento. Na comemoração, todos os peões eliminados na temporada voltam para a casa para participar da celebração.

Sacha: "Se eu estiver na festa da final ainda no jogo, eu vou estar super aberto a conversar com todo mundo, ouvir pedido de desculpas de todo mundo, perdoar e abraçar, vou estar mesmo. Até o Zé. Se o Zé vier pra mim e falar 'Pô, me desculpa aí, me passei várias vezes, morreu', eu vou apertar a mão dele e falar 'Tudo certo, meu irmão', e zerar.'