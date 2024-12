Demi Moore 'rouba' vaga de Fernanda Torres no Critics Choice Awards

O longa foi indicado em outras sete categorias, incluindo melhor filme. "A Substância" concorre também aos prêmios de melhor atriz coadjuvante (com Margaret Qualley), melhor direção, melhor roteiro original, melhor cabelo e maquiagem e melhores efeitos visuais.

A indicação de Karla Sofía Gascón não surpreendeu, apesar de a atriz concorrer por uma produção estrangeira. "Emilia Peréz" foi o filme mais indicado do Globo de Ouro e, segundo a colunista Flavia Guerra, é o maior adversário de "Ainda Estou Aqui" nas premiações.

"Ainda Estou Aqui" foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro. A produção brasileira concorre com "Tudo que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "Flow", "Kneecap - Música e Liberdade" e "A Semente da Figueira Sagrada".

"Senna" foi indicada na categoria de melhor série estrangeira. Também estão na disputa da categoria as séries "Acapulco", "Citadel: Honey Bunny", "La Máquina", "As Leis de Lidia Poët", "My Brilliant Friend", "Pachinko" e "Round 6".

A 30ª edição do evento acontece no dia 12 de janeiro. O evento será apresentado pela comediante Chelsea Handler.

Fernanda Torres acaba de ser indicada ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama. "Ainda Estou Aqui" também foi indicado ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro.