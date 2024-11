Cineclube Remake seleciona estudantes de teatro; veja como participar

O projeto Cineclube Remake abriu inscrições para estudantes de teatro e profissionais de audiovisual interessados em obter laboratório com práticas imersivas.

O que aconteceu

Projeto oferece a atores e diretores a oportunidade de reinterpretarem grandes obras cinematográficas. A ideia é recriar essas cenas para adaptá-las ao cenário real do Brasil.

Segunda temporada do projeto, que terá início em 19 de novembro, tem parceria com a SP Escola de Teatro. Os selecionados vão receber aulas teóricas, debates, ensaios e contarão com uma estrutura de gravação profissional.