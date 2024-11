Prima Facie: conheça a peça que inspirou Tatá Werneck a revelar abuso

Tatá Werneck emocionou o público do "Lady Night" nesta semana ao falar sobre sua experiência com abuso sexual.

A peça "Prima Facie", com Débora Falabella, foi o que inspirou o desabafo. "Fui assistir a essa peça com meus pais. Eles lembraram do momento... Eu nunca falei disso, porque tenho medo de falar disso. Eles lembraram quando eu sofri uma coisa séria, e as perguntas que eram feitas sempre diminuindo ou descredibilizando... Desculpa, gente, perdi o controle aqui", disse a apresentadora, a ponto de chorar.