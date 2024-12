Quem é o ator ex de Camila Pitanga que mudou nome 'demarcado no masculino'

Camila Pitanga e Angel em 2017 Imagem: Reprodução/Instagram/caiapitanga

Angel tem vitiligo, doença que provoca a perda de pigmentação da pele. Ele já contou que percebeu os primeiros sintomas aos 10 anos, quando os pais estavam se separando, e que aprendeu a amar suas manchas. "Comecei a gostar dele quando uma menina iluminada me disse no colégio que era um charme", disse em post no Instagram.





Recentemente, repercutiu um desabafo do ator após apresentar sua peça para 12 pessoas. Angel está em cartaz com a peça "Sidarta", no Rio de Janeiro, de quinta a domingo.