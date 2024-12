Ex-segurança fala sobre suposto abuso cometido por Diddy: 'Eu gritava'

Pela primeira vez, uma das pessoas responsáveis por acusar Sean Combs — também conhecido como P. Diddy — falou sobre o suposto abuso que sofreu em uma das festas do rapper.

O que aconteceu

Em entrevista para a CNN norte-americana, um homem que afirma ter trabalhado na segurança de uma das festas do artista fez um relato sobre a agressão que teria sofrido. Usando o pseudônimo de John Doe para preservar sua identidade relembrou do evento ocorrido em 2007, no Hamptons, em Nova York.

Após se aproximar do funcionário, Diddy teria oferecido algumas bebidas, que deixaram o homem em um 'nível de incapacidade'. Pouco depois, o segurança percebeu que os drinques eram mais fortes do que ele esperava.