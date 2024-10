Knotfest: Orbit Culture estreia no Brasil mostrando death metal poderoso

Banda pouco conhecida do grande público, o Orbit Culture fez sua estreia em solo brasileiro escalado para abrir o palco principal do Knotfest Brasil 2024 neste sábado (19). A escolha acabou sendo acertada: o quarteto sueco esquentou o público com um crossover de death metal melódico e thrash poderosíssimo, abrindo as primeiras grandes rodas de mosh. Com um palco limpo, o grupo se apoiou exclusivamente na música, apresentando um setlist baseado no seu disco mais recente, "Descent" (2023). Pela reação da plateia, um show solo já pode ser dado como certo.

AMOR À PRIMEIRA VISTA

"Tinham me dito que o público brasileiro é o melhor do mundo. E eles estavam certos pra c****", comemorou o vocalista Niklas Karlsson, em um dos vários momentos em que se dirigiu à plateia para conversar. Simpático e empolgado, Niklas puxou por várias vezes palmas e gritos do público, que respondia de imediato. Um caso raro (e bonito) de sinergia entre banda desconhecida e público de festival.

SET LIST FOCADO

O Orbit Culture focou sua apresentação no seu trabalho mais recente, "Descent", de 2023. Dele, extraíram faixas como "From the Inside", "Black Mountain" e "Vultures of North", o "hit" da banda, que encerrou a apresentação. Destaque para "Carvings", single de 2021 que mistura riffs poderosos e partes melódicas que lembra os primórdios do thrash metal.