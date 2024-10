Melancólica, Dragonforce ganha público do Knotfest no carisma e na zoeira

Quando a gente olha a escalação do Knotfest Brasil, que naturalmente tende a reunir bandas que dialogam com vertentes não apenas mais modernas, mas também mais extremas e agressivas do metal, chega a ser curioso ver que entre as atrações internacionais constem os ingleses do Dragonforce. Afinal, eles carregam a tocha do chamado power metal (ou metal melódico, como muito se chamou aqui no Brasil nos anos de 1990), um tipo de sonoridade veloz mas bem menos "espinhosa". Mas com sorrisão no rosto, dancinhas desengonçadas no palco entre os guitarristas e uma escolha de setlist com direito a surpresas pop em formato metálico, eles subiram ao palco sem medo de ser felizes, esbanjando colorido e, mesmo assim, rapidamente derrubaram qualquer eventual desconfiança do público, fazendo uma apresentação divertida e, por que não dizer, até um tanto quanto nerd.

JUST PRESS START

O apelido que o Dragonforce carrega, de "Nintendo Metal", não é por acaso. A banda, aliás, costuma se orgulhar de sua relação com os games. Além de seu maior hit, "Through The Fire and Flames", a que encerrou o show levando a galera ao delírio, ser um desafio lendário nos jogos da série "Guitar Hero", eles ainda homenageiam os jogos em suas canções. "Quem aqui é gamer?", perguntou, já prevendo a resposta, o platinadíssimo vocalista Marc Hudson. Devidamente amparados por uma estética de palco que encheu o telão de cavaleiros, samurais e, claro, alguns memes questionavelmente divertidos, eles entregaram "The Last Dragonborn" (homenagem a Skyrim) e "Power of the Triforce" (tributo aos jogos de Zelda).