Saiba como o assassino de Molina será revelado em 'Mania de Você'

No capítulo de segunda-feira (21), da novela "Mania de Você" (Globo), o assassino de Molina (Rodrigo Lombardi) será revelado.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Mércia (Adriana Esteves) vai ao mausoléu onde está o corpo do pai de seu filho e resgata a única prova de quem matou o empresário. Em um esconderijo dentro do jazigo do ex-amante, ela pega um pendrive contendo as imagens do assassinato, guardado em segredo há anos.