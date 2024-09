Quem matou Molina? Assassino é revelado nos próximos capítulos

Segundo informações do jornal O Globo, o assassino de Molina (Rodrigo Lombardi) deve ser revelado nos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

As informações da Coluna Play, do jornal O Globo, dizem que Mavi (Chay Suede) matou Molina. Os próximos capítulos da novela das nove revelarão que o vilão premeditou o crime de uma forma que as suspeitas não recaíssem sobre ele.