Viola cai para trás ao ser abandonada no altar por Mavi em 'Mania de Você'

No dia do casamento, a governanta fará uma chantagem com o vilão. Mércia diz que tem como provar os crimes de Mavi e garante que fará isso se ele não desistir de se casar com a chef de cozinha.

Sem saída, o hacker cancela o casamento na frente de todos os convidados. Viola fica sem reação ao ser abandonada vestida de noiva.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.