Liam Payne foi do 'boom' com One Direction a voo solo conturbado; entenda

Segunda vez no X-Factor e a formação do One Direction. Dois anos depois, em 2010, Liam realmente retornou ao programa e acabou passando para todas as fases e sendo colocado no que viria a ser o One Direction, formado pela cantora e ex-Pussycat Dolls Nicole Sherzinger. Uma das performances mais vistas da temporada é a primeira deles como grupo, um cover de "Torn", hit dos anos 90.

'Up All Night' e a primeira turnê do grupo. One Direction já era um sucesso desde o começo e com uma série de singles que hitaram logo no primeiro disco, eles embarcaram na primeira turnê a "Up All Night: The Live Tour", que aconteceu entre 2011 e 2012. Os ingressos de todos os shows esgotaram em menos de dez segundos.

Sucesso ainda maior em 'Take Me Home'. O segundo álbum do grupo, "Take Me Home", lançado no fim de 2013, foi um sucesso como o primeiro e contou com três singles: "Live While We're Young", "Little Things" (escrita por Ed Sheeran) e "Kiss You". O disco foi o quarto mais bem sucedido do ano, com mais de 4.4 milhões de cópias vendidas.