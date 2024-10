'Whiplash': No auge da carreira, aespa lançará seu quinto miniálbum

Foi em 2021, no entanto, que o grupo se estabeleceu na indústria, com dois grandes hits: "Next Level" e "Savage". As duas canções viraram sucesso entre idols, fãs e público geral, viralizando em desafios de dança e furando a bolha do K-pop.

Formado por Karina, Giselle, Winter e Ningning, o grupo conseguiu estabelecer, em menos de quatro anos, uma identidade visual forte, músicas "estilo aespa" e já se tornou referência dentro da própria indústria.

O som

Uma das peculiaridades do aespa é seu som, com produções que misturam hyper-pop, R&B e trap. A influência de "Savage" na indústria em tão pouco tempo chamou atenção, com diversos grupos emulando a fórmula do grupo, com estruturas musicais similares, mas que não tiveram o mesmo êxito no mercado.

Supernova, o hit de 2024

Embora "Armaggedon" tenha sido o principal single do último disco do grupo, foi "Susususupernova" que virou o maior sucesso da carreira delas, batendo recordes no MelOn Daily Chart. A música atingiu estrondosos 317 PAKs (Perfect All-Kill); isso é, ficou 317 horas em primeiro lugar em todos os charts musicais sul-coreanos. É sem dúvidas a maior concorrente ao daesang de SOTY (song of the year; música do ano) nas premiações musicais no fim do ano.