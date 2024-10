Crise no K-pop? Sete vezes que a gravadora SM errou com idols e fãs

Seunghan retirado do grupo duas vezes

A empresa retirou Seunghan do RIIZE em definitivo, apenas 48 horas depois de ter confirmado o retorno do integrante. Ele ficou em hiato por 11 meses por ter fotos anteriores ao seu debut vazadas (com a ex-namorada e fumando). A SM ao invés de liberar o artista, deixou ele parado por quase um ano para absolutamente nada.

Taeil e a "discrição" quando o assunto é gravíssimo

Enquanto Seunghan estava "no porão" da SM, Taeil, que já estava sendo investigado, seguiu por dois meses como integrante do NCT. A situação é polêmica porque, ao contrário de Seunghan, Taeil é suspeito de participação em um estupro coletivo —ele foi indiciado na última semana, leia mais aqui. Namorar alguém pelo visto é um crime pior para a empresa do que abuso sexual.

Acusações de idols estrangeiros

A SM também já recebeu acusações de tratamento desigual com os idols estrangeiros, em especial chineses. No caso do grupo EXO, membros alegaram que a gravadora não cumpriu o contrato e teria praticado divisão injusta dos lucros; já Renjun, no NCT, foi tirado de circulação recentemente após ser honesto com os fãs; também há casos de membros que mal aparecem em seus grupos e a empresa não fornece grandes explicações, como Winwin e Lay.