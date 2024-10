RIIZE não é caso isolado: relembre outras expulsões em grupos de K-pop

Chuu, do LOONA

A cantora foi "removida" do grupo em novembro de 2022, após ter supostamente desrespeitado as demais integrantes e funcionários ligados à "girl band", segundo nota oficial. Chuu estava no grupo desde 2017, quando a banda estreou.

Hwarang, do Tempest

Em meados de agosto, Hwarang foi oficialmente expulso se seu grupo, após ter sido suspenso dele em março. Na época, um vídeo do cantor dizendo que esteve em uma boate viralizou, apesar de ele afirmar que estava no evento "apenas pela música". "Tivemos discussões profundas com Hwarang sobre suas futuras atividades e carreira. Após cuidadosa consideração, decidimos mutuamente encerrar as atividades de Hwarang como membro do TEMPEST e rescindir seu contrato exclusivo", dizia a nota oficial.

Kim Garam, do LE SSERAFIM

Aos 16 anos, em 2022, a jovem foi afastada do grupo por supostamente praticar bullying na escola. A agência à qual a cantora pertencia inicialmente negou as acusações, mas deixou a artista em hiato e, após três meses, anunciou o rescisão de seu contrato. Kim, por sua vez, disse ter ficado "assustada" com as acusações e afirmou que foi ela a confrontar outro aluno que praticava bullying.