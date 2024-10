Após beijar vilão, Benvinda tem atitude inesperada em 'No Rancho Fundo'

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Elias Crisótomo (André Luiz Frambach) e Benvinda (Dandara Queiroz) se beijam pela primeira vez.

O que vai acontecer

Tudo vai começar com Benvinda indo até a escola acompanhar Elias que irá passar a noite no local. "Tu não precisava vir até aqui comigo no meio desse breu, Benvinda", diz o jovem. "É pertinho. E eu queria te ajudar a montar a rede. Já que tu se ofereceu pra dormir na escola pra começar a trabalhar cedo", responde ela.