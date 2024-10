Xuxa cogita projeto com Angélica no Lady Night, mas admite: 'Tenho medo'

Xuxa, 61, e Angélica, 50, são as primeiras convidadas da 8ª temporada do Lady Night (Multishow).

O que aconteceu

Elas dividiram suas intimidades, falaram sobre sua relação e participaram das novas dinâmicas com Tatá Werneck. No episódio, que estreia nesta segunda-feira (14), as artistas ainda recordaram o período em que foram apresentadoras infantis.

Xuxa contou que gostaria de trabalhar com Angélica em algum projeto. "Eu tenho certeza de que eu iria amar trabalhar com ela em qualquer coisa que a gente viesse a fazer: cinema, televisão, teatro", disse ela no novo quadro "Hector Bolígrafo", no qual foi testada com um detector de mentiras.